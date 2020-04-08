***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.350 % 0,0423829Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri581,96 % 0,01827048Fon Yönetim Ücreti14.493,13 % 0,45500805Hisse Senedi Komisyonu383,3 % 0,0120336Tahvil Bono Komisyonu55,78 % 0,0017512Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları920,45 % 0,02889729Diğer Giderler2.371,01 % 0,07443724TOPLAM GİDERLER20.155,63 % 0,63278077DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.185.246,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836398BIST