***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.892 % 0,00154072Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri20.395,76 % 0,01660892Fon Yönetim Ücreti446.942,23 % 0,36395946Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.829,46 % 0,00148979Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.200,75 % 0,00260647Diğer Giderler12.602,08 % 0,01026228TOPLAM GİDERLER486.862,28 % 0,39646764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.800.005,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857790BIST