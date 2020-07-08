***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.039 % 0,00465667Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri27.881,01 % 0,04272218Fon Yönetim Ücreti475.054,58 % 0,72792794Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu26.577,58 % 0,04072493Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00294271Diğer Giderler12.558,07 % 0,01924278TOPLAM GİDERLER547.030,69 % 0,83821721DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.261.209,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857791BIST