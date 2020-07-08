***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.039 % 0,19641719Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri819,43 % 0,05296155Fon Yönetim Ücreti8.447,04 % 0,5459506Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu218,92 % 0,01414928Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,12412287Diğer Giderler5.181,91 % 0,33491813TOPLAM GİDERLER19.626,75 % 1,26851961DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.547.216,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857792BIST