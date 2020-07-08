***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 21:30
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.039 % 0,19641719
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
819,43 % 0,05296155
Fon Yönetim Ücreti
8.447,04 % 0,5459506
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
218,92 % 0,01414928
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,12412287
Diğer Giderler
5.181,91 % 0,33491813
TOPLAM GİDERLER
19.626,75 % 1,26851961
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.547.216,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857792
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7953
En Düşük
7,7149
18:05398,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,98
|Açılış
|: 398,95
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6341
|8,6774
|% 0,65
|
|Frank
|7,2863
|7,3302
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|13,75
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,52
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.609
|24,70
|
|Tam
|2.662
|2.677
|25,40
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,40
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|0,21
|