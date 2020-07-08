***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.039 % 0,08195434Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.975,13 % 0,08023193Fon Yönetim Ücreti20.246,77 % 0,5460055Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu99,72 % 0,0026892Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,0517898Diğer Giderler9.184,35 % 0,24767929TOPLAM GİDERLER37.465,42 % 1,01035007DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.708.162,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857793BIST