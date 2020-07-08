***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.919 % 0,15215842Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri10.775,5 % 0,5616934Fon Yönetim Ücreti13.965,06 % 0,72795527Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu33,06 % 0,00172332Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,1001071Diğer Giderler5.301,08 % 0,27632886TOPLAM GİDERLER34.914,15 % 1,81996637DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.918.395,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857794BIST