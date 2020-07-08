***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.039 % 0,09072657Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.175,04 % 0,03507975Fon Yönetim Ücreti30.482,3 % 0,91002126Hisse Senedi Komisyonu1.634,86 % 0,04880725Tahvil Bono Komisyonu74,39 % 0,00222085Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,05733328Diğer Giderler5.736,46 % 0,17125678TOPLAM GİDERLER44.062,5 % 1,31544574DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.349.625,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857795BIST