***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.916 % 0,00233158Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri66.229,44 % 0,03943294Fon Yönetim Ücreti1.229.293,12 % 0,73191978Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu10.667,12 % 0,00635119Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.200,75 % 0,00190572Diğer Giderler27.509,79 % 0,0163793TOPLAM GİDERLER1.340.816,22 % 0,79832052DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ167.954.623,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880268BIST