***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.419 % 0,00572887Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri51.935,86 % 0,06733062Fon Yönetim Ücreti845.319,4 % 1,09588787Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu47.941,97 % 0,06215287Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00248971Diğer Giderler18.263,91 % 0,02367767TOPLAM GİDERLER969.800,59 % 1,25726761DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.135.574,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880269BIST