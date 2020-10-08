***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.419 % 0,27595924Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.270,86 % 0,07936311Fon Yönetim Ücreti13.161,65 % 0,82192328Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu308,46 % 0,01926282Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,11992893Diğer Giderler7.464,43 % 0,46614131TOPLAM GİDERLER28.544,85 % 1,78257868DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.601.323,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880270BIST