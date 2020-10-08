***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.419 % 0,03786499Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.457,98 % 0,09817974Fon Yönetim Ücreti95.931,9 % 0,82200958Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu211,49 % 0,00181219Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01645572Diğer Giderler22.133,64 % 0,18965604TOPLAM GİDERLER136.074,46 % 1,16597826DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.670.411,37http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880271BIST