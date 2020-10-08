***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.299 % 0,18024834Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri18.243,27 % 0,76490328Fon Yönetim Ücreti26.139,2 % 1,09596359Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu63,65 % 0,00266872Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,08052057Diğer Giderler7.733,9 % 0,32426673TOPLAM GİDERLER58.399,47 % 2,44857123DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.385.042,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880272BIST