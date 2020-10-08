***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.419 % 0,05332587Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.842,66 % 0,04637094Fon Yönetim Ücreti113.531,28 % 1,37002808Hisse Senedi Komisyonu3.269,15 % 0,03945016Tahvil Bono Komisyonu87,64 % 0,00105759Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,02317485Diğer Giderler9.360,17 % 0,11295297TOPLAM GİDERLER136.430,35 % 1,64636046DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.286.784,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880273BIST