***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaRBK-2020/4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.679 % 0,16845452Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri27.278,11 % 0,80914264Fon Yönetim Ücreti49.353,41 % 1,46395583Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu63,65 % 0,00188803Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,05696575Diğer Giderler10.195,5 % 0,30242615TOPLAM GİDERLER94.490,12 % 2,80283292DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.371.236,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899908BIST