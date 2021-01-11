***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaRBA-2020/4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.799 % 0,03405213Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri26.838,57 % 0,15759796Fon Yönetim Ücreti186.988,22 % 1,09800791Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu247,16 % 0,00145134Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01127702Diğer Giderler32.259,2 % 0,18942828TOPLAM GİDERLER254.052,6 % 1,49181464DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.029.769,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899910BIST