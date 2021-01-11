***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaRBV-2020/4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.799 % 0,0080724Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri64.733,13 % 0,09011071Fon Yönetim Ücreti1.051.580,45 % 1,46383564Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu59.526,25 % 0,08286256Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00267333Diğer Giderler22.953,29 % 0,03195176TOPLAM GİDERLER1.206.512,57 % 1,67950641DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.837.330,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899912BIST