***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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RBV-2020/4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.799 % 0,0080724
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
64.733,13 % 0,09011071
Fon Yönetim Ücreti
1.051.580,45 % 1,46383564
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
59.526,25 % 0,08286256
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,00267333
Diğer Giderler
22.953,29 % 0,03195176
TOPLAM GİDERLER
1.206.512,57 % 1,67950641
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.837.330,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899912
BIST
15:491.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:497,4490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0758
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:499,0636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0380
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:49441,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,22
|Açılış
|: 441,34
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:47
|FROTO
|148,50
|218.193.357
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.135.679
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.472
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,30
|2.658.638.002
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,55
|1.307.383.975
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|954.155.260
|% 3,11
|
|TCELL
|17,09
|855.569.230
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,23
|785.963.901
|% 5,19
|
|SKBNK
|1,66
|954.155.260
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.307.383.975
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|520.286.341
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,39
|442.929.282
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|680.553.369
|% 0,95
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4450
|7,4493
|% 1,03
|
|Euro
|9,0603
|9,0672
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,0049
|10,0550
|% 0,34
|
|Frank
|8,3258
|8,3760
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9777
|1,9876
|% 0,93
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-6,38
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.916
|2.989
|-34,25
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|-16,56
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02NATEN
Yüzde 4.83 oranında artışla 36.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 052 adet işlem
-
16:01SNGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 410, 533 adet işlem
-
16:00AYCES
Yüzde 9.53 oranında artışla 51.70 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 150 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 85 artarak (% 0.05 ) 1, 695
-
15:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 24, 610.00 milyon TL de