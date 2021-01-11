***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaPVK-2020/4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.940 % 0,00273635Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri129.180,25 % 0,05950892Fon Yönetim Ücreti2.387.533,74 % 1,09985516Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu20.502,25 % 0,00944469Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.200,75 % 0,00147448Diğer Giderler41.278,57 % 0,01901563TOPLAM GİDERLER2.587.635,56 % 1,19203522DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ217.077.105,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899913BIST