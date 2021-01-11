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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 14:32



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

PVK-2020/4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
5.940 % 0,00273635
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
129.180,25 % 0,05950892
Fon Yönetim Ücreti
2.387.533,74 % 1,09985516
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
20.502,25 % 0,00944469
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.200,75 % 0,00147448
Diğer Giderler
41.278,57 % 0,01901563
TOPLAM GİDERLER
2.587.635,56 % 1,19203522
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
217.077.105,45



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899913


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Sterlin 10,0071 10,0573 % 0,37  
Frank 8,3256 8,3757 % 0,36  
Riyal 1,9786 1,9885 % 0,98  
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15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 -4,83  
Altın Gr. 442 442 3,51  
Cumhuriyet 2.930 2.971 -42,00  
Tam 2.917 2.991 -32,74  
Yarım 1.410 1.447 -15,83  
Çeyrek 707 723 -7,92  
Gümüş.Ons 24,84 24,88 -0,45  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,04  
B. Petrol 55,37 55,37 -0,62  
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