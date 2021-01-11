***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaRBH-2020/4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.799 % 0,02495544Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri13.712,82 % 0,05901181Fon Yönetim Ücreti425.248,41 % 1,83001581Hisse Senedi Komisyonu19.455,58 % 0,08372523Tahvil Bono Komisyonu246,45 % 0,00106057Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00826447Diğer Giderler18.370,33 % 0,07905496TOPLAM GİDERLER484.753,04 % 2,08608828DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.237.417,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899907BIST