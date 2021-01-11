***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaRBT-2020/4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.799 % 0,32362119Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.725,04 % 0,09626824Fon Yönetim Ücreti19.673,04 % 1,09788113Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu548,32 % 0,03059975Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,10717336Diğer Giderler9.869,19 % 0,55076376TOPLAM GİDERLER39.535,04 % 2,20630743DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.791.909,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899911BIST