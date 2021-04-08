***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.010 % 0,00047891Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri108.150,08 % 0,01720729Fon Yönetim Ücreti2.262.212,74 % 0,35993095Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu25.269,48 % 0,00402052Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301,09 % 0,00036612Diğer Giderler37.252,58 % 0,0059271TOPLAM GİDERLER2.438.195,97 % 0,38793089DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ628.512.975,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925481BIST