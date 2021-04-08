***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.580 % 0,00505466Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri15.154,51 % 0,02969026Fon Yönetim Ücreti183.716,23 % 0,35993134Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu8.024,81 % 0,01572197Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301,09 % 0,00450823Diğer Giderler6.872,7 % 0,01346479TOPLAM GİDERLER218.649,34 % 0,42837124DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.042.021,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925490BIST