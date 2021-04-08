***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.720 % 0,03943924Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.022,24 % 0,02343975Fon Yönetim Ücreti11.773,12 % 0,2699552Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu202,03 % 0,00463251Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301,09 % 0,05276352Diğer Giderler3.658,17 % 0,08388108TOPLAM GİDERLER20.676,65 % 0,47411129DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.361.138,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925492BIST