***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.720 % 0,03585436Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.215,26 % 0,23378836Fon Yönetim Ücreti17.265,17 % 0,35990211Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu191,12 % 0,003984Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301,09 % 0,04796751Diğer Giderler3.809,08 % 0,0794024TOPLAM GİDERLER36.501,72 % 0,76089874DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.797.184,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925548BIST