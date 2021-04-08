***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.580 % 0,00177167Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri23.710,2 % 0,01628164Fon Yönetim Ücreti655.316,39 % 0,45000136Hisse Senedi Komisyonu13.358,3 % 0,00917305Tahvil Bono Komisyonu1.633,23 % 0,00112153Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301,09 % 0,00158014Diğer Giderler9.351,65 % 0,00642172TOPLAM GİDERLER708.250,86 % 0,48635111DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.625.423,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925550BIST