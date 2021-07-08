***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:41
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No
13:001.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:008,6804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0123
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
13:0010,2986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0176
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:00503,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 503,78
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:58
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|SILVR
|5,94
|25.037.708
|% 5,32
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|BTCIM
|13,14
|42.482.811
|% 4,87
|
|EDIP
|2,80
|11.735.449
|% 4,87
|
|FADE
|17,47
|4.980.942
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.237.450
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|149.114.452
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|SNKRN
|26,28
|218.441
|% -7,79
|
|KRDMD
|7,18
|413.196.795
|% 1,41
|
|THYAO
|13,64
|387.256.960
|% -0,15
|
|GARAN
|8,51
|362.858.942
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|306.041.336
|% 1,99
|
|PETKM
|5,42
|247.467.690
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|149.114.452
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|145.023.691
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|133.532.510
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,18
|413.196.795
|% 1,41
|
|PETKM
|5,42
|247.467.690
|% 1,50
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6777
|8,6804
|% -0,14
|
|Euro
|10,2931
|10,3331
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,9407
|12,0006
|% -0,14
|
|Frank
|9,4570
|9,5140
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% -0,16
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|