***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.380 % 0,10604219Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.038,32 % 0,05988664Fon Yönetim Ücreti41.541,34 % 0,81879824Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu585,42 % 0,01153889Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301,09 % 0,0453555Diğer Giderler9.175,79 % 0,18085889TOPLAM GİDERLER62.021,96 % 1,22248035DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.073.452,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968440BIST