***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.380 % 0,06574551Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri31.765,94 % 0,38819108Fon Yönetim Ücreti89.340,7 % 1,09177512Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu430,38 % 0,0052594Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301,09 % 0,02812014Diğer Giderler9.652,22 % 0,11795356TOPLAM GİDERLER138.870,33 % 1,69704481DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.183.067,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968441BIST