***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.070 % 0,0073475Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri51.818,25 % 0,047179Fon Yönetim Ücreti1.499.249,03 % 1,36502245Hisse Senedi Komisyonu19.515,82 % 0,01776858Tahvil Bono Komisyonu2.238,92 % 0,00203847Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301,09 % 0,00209508Diğer Giderler25.051,03 % 0,02280823TOPLAM GİDERLER1.608.244,14 % 1,46425932DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ109.833.287,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968442BIST