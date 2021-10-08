***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.070 % 0,09284926Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri20.585,4 % 0,23684499Fon Yönetim Ücreti73.053,98 % 0,8405214Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu195,03 % 0,00224391Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301,09 % 0,02647515Diğer Giderler12.305,13 % 0,14157648TOPLAM GİDERLER116.510,63 % 1,34051119DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.691.507,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968443BIST