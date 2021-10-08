***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti9.415 % 0,00175842Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri303.650,94 % 0,0567124Fon Yönetim Ücreti5.845.421,07 % 1,09174Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu47.506,15 % 0,00887265Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301,09 % 0,00042977Diğer Giderler112.313,66 % 0,02097664TOPLAM GİDERLER6.320.607,91 % 1,18048989DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ535.422.449,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968444BIST