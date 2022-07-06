***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.560 % 0,0010173Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri152.532,53 % 0,04358731Fon Yönetim Ücreti2.533.073,64 % 0,72384468Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu46.630,57 % 0,01332503Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu276,58 % 0,00007903Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları19.547,38 % 0,00558581Diğer Giderler39.505,28 % 0,01128893TOPLAM GİDERLER2.795.125,98 % 0,7987281DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ349.947.121,71http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042363BIST