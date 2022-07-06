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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2022 18:08
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

2022/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
3.560 % 0,0010173
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
152.532,53 % 0,04358731
Fon Yönetim Ücreti
2.533.073,64 % 0,72384468
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
46.630,57 % 0,01332503
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
276,58 % 0,00007903
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
19.547,38 % 0,00558581
Diğer Giderler
39.505,28 % 0,01128893
TOPLAM GİDERLER
2.795.125,98 % 0,7987281
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
349.947.121,71



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042363


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Altın Gr. 964 964 1,79  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -43,00  
Tam 6.455 6.575 -33,00  
Yarım 3.159 3.215 -16,00  
Çeyrek 1.583 1.607 -8,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,25 0,03  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 0,02  
B. Petrol 105 105 3,93  
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