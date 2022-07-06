***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 18:08
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2022/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.560 % 0,0010173
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
152.532,53 % 0,04358731
Fon Yönetim Ücreti
2.533.073,64 % 0,72384468
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
46.630,57 % 0,01332503
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
276,58 % 0,00007903
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
19.547,38 % 0,00558581
Diğer Giderler
39.505,28 % 0,01128893
TOPLAM GİDERLER
2.795.125,98 % 0,7987281
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
349.947.121,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042363
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0462
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0619
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05965,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,76
|Açılış
|: 965,47
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2443
|17,2662
|% 0,29
|
|Euro
|17,5426
|17,6003
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,6795
|20,7832
|% 1,06
|
|Frank
|17,6321
|17,7383
|% -0,16
|
|Riyal
|4,5821
|4,6051
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,52
|
|Altın Gr.
|964
|964
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.455
|6.575
|-33,00
|
|Yarım
|3.159
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,93
|