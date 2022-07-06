***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.560 % 0,01452558Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri35.718,6 % 0,14573967Fon Yönetim Ücreti177.432,09 % 0,72396161Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu3.022,7 % 0,01233327Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu129,3 % 0,00052757Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.692,01 % 0,03138508Diğer Giderler9.477,21 % 0,03866908TOPLAM GİDERLER237.031,91 % 0,96714186DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.508.494,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042365BIST