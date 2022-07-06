***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.560 % 0,02169871Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri13.138,07 % 0,08007841Fon Yönetim Ücreti89.087,46 % 0,54300074Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu769,35 % 0,0046893Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu100,78 % 0,00061427Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları8.254,41 % 0,0503118Diğer Giderler11.423,6 % 0,06962847TOPLAM GİDERLER126.333,67 % 0,77002169DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.406.508,08http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042368BIST