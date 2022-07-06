***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 18:09
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.560 % 0,02169871
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
13.138,07 % 0,08007841
Fon Yönetim Ücreti
89.087,46 % 0,54300074
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
769,35 % 0,0046893
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
100,78 % 0,00061427
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
8.254,41 % 0,0503118
Diğer Giderler
11.423,6 % 0,06962847
TOPLAM GİDERLER
126.333,67 % 0,77002169
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.406.508,08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042368
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0342
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0654
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05965,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,76
|Açılış
|: 965,47
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2450
|17,2497
|% 0,20
|
|Euro
|17,5604
|17,6134
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6800
|20,7837
|% 1,07
|
|Frank
|17,6360
|17,7423
|% -0,14
|
|Riyal
|4,5825
|4,6055
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,20
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.459
|6.580
|-28,00
|
|Yarım
|3.162
|3.217
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.608
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,90
|