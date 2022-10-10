***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaRBV-2022/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.400 % 0,00150574Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri213.985,15 % 0,05966793Fon Yönetim Ücreti3.915.255,61 % 1,09173556Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu91.235,8 % 0,02544032Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu276,58 % 0,00007712Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları27.486,22 % 0,0076643Diğer Giderler65.028,68 % 0,01813269TOPLAM GİDERLER4.318.668,04 % 1,20422366DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ358.626.737,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070003BIST