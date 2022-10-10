***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaRBT-2022/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.400 % 0,11740447Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.460,35 % 0,096975Fon Yönetim Ücreti37.661,66 % 0,81882353Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.240,73 % 0,02697542Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu282,67 % 0,00614569Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.633,81 % 0,07900473Diğer Giderler10.344,63 % 0,22490847TOPLAM GİDERLER63.023,85 % 1,3702373DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.599.484,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070004BIST