***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaRBK-2022/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.400 % 0,02044016Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri56.791,42 % 0,21496771Fon Yönetim Ücreti288.472,76 % 1,09193128Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu4.585,82 % 0,01735831Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu129,3 % 0,00048943Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları9.748,21 % 0,03689907Diğer Giderler13.979,67 % 0,05291605TOPLAM GİDERLER379.107,18 % 1,435002DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.418.581,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070005BIST