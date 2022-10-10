***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaRBH-2022/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.400 % 0,0078268Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri32.184,64 % 0,04664868Fon Yönetim Ücreti941.779,22 % 1,36502254Hisse Senedi Komisyonu10.003,66 % 0,01449939Tahvil Bono Komisyonu1.923,81 % 0,00278839Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu135,87 % 0,00019693Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları17.273,81 % 0,0250368Diğer Giderler20.107,45 % 0,0291439TOPLAM GİDERLER1.028.808,46 % 1,49116344DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.993.675,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070007BIST