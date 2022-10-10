***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaRBA-2022/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.400 % 0,02756515Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri20.281,42 % 0,10352972Fon Yönetim Ücreti160.440,62 % 0,81899454Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.409,11 % 0,00719302Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu100,78 % 0,00051445Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.441,01 % 0,05329779Diğer Giderler18.489,79 % 0,09438406TOPLAM GİDERLER216.562,73 % 1,10547873DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.589.949,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070009BIST