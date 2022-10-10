***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaPVK-2022/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti6.300 % 0,00120638Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri331.251,15 % 0,06343088Fon Yönetim Ücreti5.701.442,67 % 1,09176237Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu186.905,13 % 0,03579024Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu7.350 % 0,00140744Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları33.782,79 % 0,00646903Diğer Giderler45.475,08 % 0,00870797TOPLAM GİDERLER6.312.506,82 % 1,2087743DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ522.223.778,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070010BIST