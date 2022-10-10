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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.10.2022 15:55
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

PVK-2022/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
6.300 % 0,00120638
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
331.251,15 % 0,06343088
Fon Yönetim Ücreti
5.701.442,67 % 1,09176237
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
186.905,13 % 0,03579024
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.350 % 0,00140744
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
33.782,79 % 0,00646903
Diğer Giderler
45.475,08 % 0,00870797
TOPLAM GİDERLER
6.312.506,82 % 1,2087743
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
522.223.778,03



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070010


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HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
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Altın Gr. 994 995 -1,05  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.682 6.761 -7,00  
Yarım 3.256 3.305 -4,00  
Çeyrek 1.631 1.653 -2,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,19 0,00  
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