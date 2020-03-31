***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYAPYS00098Fonun Süresi SÜRESİZDİRFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi001 01.04.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı001 ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-12:00 TEFAS 1 HAYIR NİTELİKLİ MÜŞTERİLER09:00-12:00 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 1 HAYIR NİTELİKLİ MÜŞTERİLERFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.albarakaportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri- Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına veya altına dayalı sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi 100 01.04.2020Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)001 0,004 1,46 0,004 1,46 0,00 YOKTUR 0,00 YOKTUR 0,00Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMERİÇ ILGAZ 01.04.2020 29 İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLARFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAvşar Radi SUNGURLU 27.12.2019 2003-2015 Genel Müdür Yardımcısı Bizim Menkul Değerler A.Ş., 2015-2017 Genel Müdür Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. 2017-Devam Genel Müdür Yardımcısı Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. 22 İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye - İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMeriç ILGAZ Mali ve İdari İşler Koordinatörü 0216 666 00 64 mericilgaz@albarakaturk.com.trHasan SEVENCAN Mali ve İdari İşler Müdürü 0216 666 00 55 hsevencan@albarakaturk.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833597BIST