***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.03.2020 17:24
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYAPYS00098
Fonun Süresi SÜRESİZDİR
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
001 01.04.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
001 ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-12:00 TEFAS 1 HAYIR NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
09:00-12:00 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 1 HAYIR NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.albarakaportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
- Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına veya altına dayalı sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. 2
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi 100 01.04.2020
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
001 0,004 1,46 0,004 1,46 0,00 YOKTUR 0,00 YOKTUR 0,00
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERİÇ ILGAZ 01.04.2020 29 İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Avşar Radi SUNGURLU 27.12.2019 2003-2015 Genel Müdür Yardımcısı Bizim Menkul Değerler A.Ş., 2015-2017 Genel Müdür Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. 2017-Devam Genel Müdür Yardımcısı Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. 22 İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye - İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Meriç ILGAZ Mali ve İdari İşler Koordinatörü 0216 666 00 64 mericilgaz@albarakaturk.com.tr
Hasan SEVENCAN Mali ve İdari İşler Müdürü 0216 666 00 55 hsevencan@albarakaturk.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833597
BIST