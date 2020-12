***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISIN Kodu TRYAPYS00148Fonun İhraç Edilme Tarihi 28.12.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SÜRESİZDİRFonun Yatırım Stratejisi Fon'un temel yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %51'i oranında arsa, arazi ve tarla yatırımı yapmaktır. Fon ayrıca değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,005479 2 0,00 Fon ihracına başladığı tarihten itibaren ilk 6 ay ve daimi olarak kurucu ile kurucunun yönettiği diğer fonlara giriş komisyonu uygulanmaz. 20 Fon kuruluşundan itibaren ilk dört yıl için çıkış komisyonu %20 olarak uygulanır. 50 Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen performans ücreti matrahının %50'si.0,005479 2 0,00 Fon ihracına başladığı tarihten itibaren ilk 6 ay ve daimi olarak kurucu ile kurucunun yönettiği diğer fonlara giriş komisyonu uygulanmaz. 3 Fon kuruluşundan itibaren ilk dört yıldan sonraki çıkış komisyonu %3 olarak uygulanır. 50 Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen performans ücreti matrahının %50'si.0,005479 2 5 1.000.000 TL'ye kadar olan (bu miktar dahil) alımlarda %5 20 Fon kuruluşundan itibaren ilk dört yıl için çıkış komisyonu %20 olarak uygulanır. 50 Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen performans ücreti matrahının %50'si.0,005479 2 5 1.000.000 TL'ye kadar olan (bu miktar dahil) alımlarda %5 3 Fon kuruluşundan itibaren ilk dört yıldan sonraki çıkış komisyonu %3 olarak uygulanır. 50 Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen performans ücreti matrahının %50'si.0,005479 2 3,5 1.000.001 TL ile 10.000.000 TL arası (üst miktar dahil) alımlarda %3,5 20 Fon kuruluşundan itibaren ilk dört yıl için çıkış komisyonu %20 olarak uygulanır. 50 Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen performans ücreti matrahının %50'si.0,005479 2 3,5 1.000.001 TL ile 10.000.000 TL arası (üst miktar dahil) alımlarda %3,5 3 Fon kuruluşundan itibaren ilk dört yıldan sonraki çıkış komisyonu %3 olarak uygulanır. 50 Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen performans ücreti matrahının %50'si.0,005479 2 2 10.000.001 TL ve üzeri alımlarda %2 20 Fon kuruluşundan itibaren ilk dört yıl için çıkış komisyonu %20 olarak uygulanır. 50 Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen performans ücreti matrahının %50'si.0,005479 2 2 10.000.001 TL ve üzeri alımlarda %2 3 Fon kuruluşundan itibaren ilk dört yıldan sonraki çıkış komisyonu %3 olarak uygulanır. 50 Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen performans ücreti matrahının %50'si.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Muhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 4 YILRıza Tonyukuk TOSUNLU 10.05.2018 2011-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YATIRIM PROJELERİ BİRİM MÜDÜRÜ, 2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20 YILMustafa ALKAN 01.12.2016 2007-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YÖNETMEN,2015-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GAYRİMENKUL YÖNETİMİ MÜDÜRÜ 4 YILAlev Ulviye ERGEN 01.12.2020 BARLO PLASTİK A.Ş. FİNANS VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ -Mohamed SIAM 01.12.2020 International Association of Economic Modelling and Research (IAEMR) nezdinde Yardımcı Ortak (Associate Partner) olarak görev almaktadır -Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 28 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıAvşar Radi SUNGURLU 10.05.2018 2010-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR, 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 22 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıUmut ÇALIM 18.10.2017 2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSARAY MAH. SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 50 hsevencan@albarakaturk.com.tr