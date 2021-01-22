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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.01.2021 10:39



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISIN Kodu TRYAPYS00155
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un girişim sermayesi yatırımları Tebliğ'in 18. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan yatırım ve işlemlerden oluşur.
Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, teknoloji tabanlı şirketlerden erken aşama veya ürün ve pazar uyumu sağlamış ve hedef pazarı oturmuş, yüksek büyümeye hazır hale gelmiş sağlık, sağlık teknolojileri, ilaç sanayi, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, gıda, enerji, yazılım teknolojileri gibi alanındaki şirketlere yatırım yapılmasıdır. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.


İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
HASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 50 hsevencan@albarakaturk.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903830


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