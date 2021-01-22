***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 04.12.2020ISIN Kodu TRYAPYS00130Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Tasfiye Tarihi 04.12.2030Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, öncelikle merkezi Muallim Köy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.'nin kurduğu ve işlettiği teknoparkta (Bilişim Vadisi) bulunan veya halihazırda merkezleri Bilişim Vadisi'nde olmasa da yatırım dönemini takip edecek 6 (altı) ay içerisinde ticari merkezlerini veya şubelerini yasal ve geçerli bir şekilde Bilişim Vadisi'ne taşımayı ve yasal yükümlülüklerini raporlamak için Bilişim Vadisi'nin yönlendireceği ortak mali raporlama sistemlerine kayıtlı olmayı taahhüt edecek, teknoloji tabanlı şirketlerden ürün ve pazar uyumu sağlamış ve hedef pazarı oturmuş yüksek büyümeye hazır hale gelmiş bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık, enerji gibi "Sivil Teknolojiler" alanındaki şirketlere yatırım yapılmasıdır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,004109 Fon Aktif Toplamının %0,004109'u 1,50 Fon Aktif Toplamının %1,50'si 0 10Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 4 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıMelikşah UTKU 23.01.2017 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 10 YILAvşar Radi SUNGURLU 10.05.2018 2010-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR, 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 10 YIL DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIMahmut KAYACIK 02.11.2020 2016-TAKASBANK GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ, 2019-KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20 YILSerdar GÜRBÜZ 02.11.2020 TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. DİJİTAL İNOVASYON BİRİM YÖNETİCİSİ 5 YILAlpaslan ÖZEN 02.11.2020 2015-VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. HUKUK VE KREDİ İZLEMEDEN SORUMLU DİREKTÖR 1 YILMehmet BÜTÜN 02.11.2020 2016-THY DİJİTAL SERVİSLER BAŞKAN YARDIMCISI, 2018-VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL BANKACILIKTAN SORUMLU DİREKTÖR 5 YILFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 30 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıAvşar Radi SUNGURLU 10.05.2018 2010-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR, 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 25 YIL DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIUmut ÇALIM 01.01.2019 2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORFÖY YÖNETİCİSİ, 2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 55 hsevencan@albarakaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903831BIST