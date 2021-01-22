***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2021 11:02
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 07.09.2018
ISIN Kodu TRYAPYS00015
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 YIL
Fonun Tasfiye Tarihi 07.09.2025
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, finansal ve kurumsal yapılandırma ve geliştirme yapılabilecek şirket paylarına yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005479 Fon Aktif Toplamının %0,005479'u 2 Fon Aktif Toplamının %2'si 0 0
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Melikşah UTKU 23.01.2017 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 10 YIL
Muhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 4 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Avşar Radi SUNGURLU 10.05.2018 2010-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR, 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Turgut SİMİTÇİOĞLU 01.12.2016 2009-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 5 YIL
UMUT ÇALIM 01.01.2019 2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORFÖY YÖNETİCİSİ, 2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 30 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Avşar Radi SUNGURLU 10.05.2018 2010-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR, 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 25 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
HASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 55 hsevencan@albarakaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903851
BIST