***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISIN Kodu TRYAPYS00163Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, akıllı şehir temalı girişimler, kentsel dönüşüm, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği konularını içeren girişimlere başlangıç aşamasında yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.Akıllı şehirler barınma, enerji ve iklimlendirme, su ve gıda, tedarik ve lojistik, güvenlik ve sağlık, eğitim, ekonomi ve sosyal yaşam gibi kentsel hizmetlerin kalitesini ve performansını geliştirmek, kaynak tüketimini, israfı ve toplam maliyetleri azaltmak için veriyi ve dijital teknolojileri kullanarak bilgi ve iletişim teknolojilerinden (BİT) yararlanan şehirler olarak tanımlanmakta olup, Fon, bu kapsamda akıllı şehir temalı yatırım ve hizmetleri gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlere, Yapı-İşlet-Devret, Kamu-Özel İşbirliği veya Özelleştirme modelleri çerçevesinde yürütecek şirketlere ve bu kapsamda büyüme ve gelişme potansiyeli yüksek ve halka açık olmayan anonim ile limited şirketlere, sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğde tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekliİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 50 hsevencan@albarakaturk.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912108BIST