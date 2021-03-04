***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2021 13:12
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISIN Kodu TRYAPYS00189
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi SÜRESİZDİR
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
HASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 55 hsevencan@albarakaturk.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915086
BIST
13:211.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.523
13:217,4764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
13:219,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0314
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9529
13:21411,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,94
|Açılış
|: 411,49
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KRVGD
|18,59
|267.008.241
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|10.621.932
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|13.000.861
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|4.909.265
|% 9,97
|
|INDES
|30,48
|8.764.798
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|21.953.614
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.009.945
|% -9,99
|
|CASA
|164,90
|11.661.893
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|11.961.231
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|45.152
|% -9,45
|
|THYAO
|15,12
|1.404.515.213
|% 1,34
|
|PETKM
|5,84
|769.339.677
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,21
|678.924.550
|% 2,12
|
|SISE
|7,69
|576.823.755
|% 0,92
|
|KOZAL
|128,10
|522.732.289
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,44
|446.751.957
|% 0,41
|
|PETKM
|5,84
|769.339.677
|% 1,92
|
|ODAS
|3,94
|433.194.170
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,21
|678.924.550
|% 2,12
|
|THYAO
|15,12
|1.404.515.213
|% 1,34
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4734
|7,4764
|% 0,42
|
|Euro
|9,0119
|9,0179
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,3850
|10,4371
|% 0,25
|
|Frank
|8,0745
|8,1232
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% 0,41
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,84
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.736
|2.778
|23,00
|
|Tam
|2.724
|2.794
|23,24
|
|Yarım
|1.316
|1.352
|11,24
|
|Çeyrek
|660
|676
|5,62
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|-0,38
|