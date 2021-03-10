***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.03.2021 17:36
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00137 0,50 0 0 0
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Muhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 4 YIL
Rıza Tonyukuk TOSUNLU 10.05.2018 2011-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YATIRIM PROJELERİ BİRİM MÜDÜRÜ, 2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20 YIL
Mustafa ALKAN 01.12.2016 2007-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YÖNETMEN,2015-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GAYRİMENKUL YÖNETİMİ MÜDÜRÜ 4 YIL
Osman KAYA 10.03.2021 2015-2017 Türk Telekom Finance Group Manager, 2018-Eksim Yatırım Holding Bütçe ve Hazine Direktörü
Mutluhan ORUNCAK 10.03.2021 2016-Eksim Holding VP Strategy and Business Development
Emrullah ÖZKAN 10.03.2021 2001-Eksim Yatırım Holding A.Ş. Finans Direktörü
Kürşad KARAMAN 10.03.2021 2001-Eksim Yatırım Holding A.Ş. CHRO
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 28 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Avşar Radi SUNGURLU 10.05.2018 2010-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR, 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 22 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Umut ÇALIM 18.10.2017 2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916883
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