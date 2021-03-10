***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00137 0,50 0 0 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Muhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 4 YILRıza Tonyukuk TOSUNLU 10.05.2018 2011-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YATIRIM PROJELERİ BİRİM MÜDÜRÜ, 2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20 YILMustafa ALKAN 01.12.2016 2007-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YÖNETMEN,2015-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GAYRİMENKUL YÖNETİMİ MÜDÜRÜ 4 YILOsman KAYA 10.03.2021 2015-2017 Türk Telekom Finance Group Manager, 2018-Eksim Yatırım Holding Bütçe ve Hazine DirektörüMutluhan ORUNCAK 10.03.2021 2016-Eksim Holding VP Strategy and Business DevelopmentEmrullah ÖZKAN 10.03.2021 2001-Eksim Yatırım Holding A.Ş. Finans DirektörüKürşad KARAMAN 10.03.2021 2001-Eksim Yatırım Holding A.Ş. CHROFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 28 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıAvşar Radi SUNGURLU 10.05.2018 2010-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR, 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 22 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıUmut ÇALIM 18.10.2017 2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916883BIST