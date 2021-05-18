***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2021 16:08
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Umut ÇALIM 19.04.2021 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936761
BIST
17:281.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:288,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:2810,2010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0914
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:28501,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,05
|Açılış
|: 501,00
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:27
|NTGAZ
|10,89
|10.872.696
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|FENER
|28,44
|307.227.715
|% 9,98
|
|JANTS
|79,90
|301.747.973
|% 9,98
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,02
|384.936.055
|% -9,89
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.765.331
|% -9,59
|
|YAPRK
|82,70
|42.812.318
|% -8,67
|
|GARAN
|8,10
|1.533.382.732
|% 1,76
|
|KOZAL
|131,40
|1.431.775.949
|% 2,26
|
|SISE
|8,04
|1.311.949.693
|% 2,68
|
|THYAO
|13,36
|838.272.735
|% 0,00
|
|EREGL
|19,39
|750.002.773
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|1.533.382.732
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,97
|344.772.595
|% 2,07
|
|SISE
|8,04
|1.311.949.693
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,15
|225.437.219
|% 0,94
|
|CEMAS
|1,35
|117.688.391
|% 0,75
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3545
|8,3578
|% 0,55
|
|Euro
|10,2020
|10,2078
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,8234
|11,8827
|% 0,91
|
|Frank
|9,2785
|9,3344
|% 1,23
|
|Riyal
|2,2214
|2,2325
|% 0,53
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,86
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,03
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,23
|