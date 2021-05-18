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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.05.2021 16:16



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Umut ÇALIM 19.04.2021 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936769


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTGAZ 10,89 10.896.229 % 10,00  
YBTAS 16.395,10 553.473 % 10,00  
ISBIR 8.552,50 3.506.525 % 10,00  
FENER 28,44 308.438.349 % 9,98  
JANTS 79,90 315.769.776 % 9,98  
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Dolar 8,3524 8,3557 % 0,53  
Euro 10,2011 10,2071 % 0,96  
Sterlin 11,8300 11,8894 % 0,97  
Frank 9,2769 9,3327 % 1,21  
Riyal 2,2218 2,2330 % 0,55  
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17:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.867 -0,46  
Altın Gr. 501 501 1,69  
Cumhuriyet 3.305 3.355 37,00  
Tam 3.289 3.372 30,26  
Yarım 1.590 1.631 14,64  
Çeyrek 797 815 7,32  
Gümüş.Ons 28,17 28,20 0,01  
Gümüş Gr. 7,56 7,56 0,03  
B. Petrol 69,15 69,15 -0,31  
Seans Raporu 17:35
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