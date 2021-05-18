***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2021 16:16
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Umut ÇALIM 19.04.2021 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936769
BIST
17:351.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:358,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:3510,2071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0975
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:35501,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,62
|Açılış
|: 501,57
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:35
|NTGAZ
|10,89
|10.896.229
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|FENER
|28,44
|308.438.349
|% 9,98
|
|JANTS
|79,90
|315.769.776
|% 9,98
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|BJKAS
|8,03
|392.826.116
|% -9,78
|
|IHGZT
|1,32
|10.789.761
|% -9,59
|
|YAPRK
|82,70
|43.875.023
|% -8,67
|
|GARAN
|8,12
|1.598.008.194
|% 2,01
|
|KOZAL
|131,40
|1.442.883.068
|% 2,26
|
|SISE
|8,04
|1.314.491.740
|% 2,68
|
|THYAO
|13,42
|894.980.961
|% 0,45
|
|EREGL
|19,43
|764.163.415
|% 0,00
|
|GARAN
|8,12
|1.598.008.194
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,97
|345.825.073
|% 2,07
|
|SISE
|8,04
|1.314.491.740
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,15
|227.395.134
|% 0,94
|
|KARSN
|4,69
|401.949.323
|% 2,63
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3524
|8,3557
|% 0,53
|
|Euro
|10,2011
|10,2071
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,8300
|11,8894
|% 0,97
|
|Frank
|9,2769
|9,3327
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2218
|2,2330
|% 0,55
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-0,46
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,56
|0,03
|
|B. Petrol
|69,15
|69,15
|-0,31
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:49KUTPO
Yüzde 4.86 oranında artışla 67.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 717, 939 adet işlem
-
17:48MEGAP
Yüzde 5.66 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 719, 609 adet işlem
-
17:48MEGAP
Yüzde 5.66 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 719, 609 adet işlem
-
17:46KLMSN
Yüzde 4.47 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 281 adet işlem
-
17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TTKOM, SISE