***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2021 16:17
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Umut ÇALIM 19.04.2021 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936771
BIST
17:351.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:358,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:3510,2071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0975
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:35501,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,62
|Açılış
|: 501,57
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:35
|NTGAZ
|10,89
|10.888.323
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|315.691.634
|% 9,98
|
|FENER
|28,44
|308.080.802
|% 9,98
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.789.669
|% -9,59
|
|BJKAS
|8,05
|391.448.088
|% -9,55
|
|YAPRK
|82,50
|43.797.760
|% -8,89
|
|GARAN
|8,09
|1.571.937.802
|% 1,63
|
|KOZAL
|131,40
|1.440.925.493
|% 2,26
|
|SISE
|8,05
|1.314.172.185
|% 2,81
|
|THYAO
|13,39
|863.343.307
|% 0,22
|
|EREGL
|19,40
|762.003.050
|% -0,15
|
|GARAN
|8,09
|1.571.937.802
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,96
|345.668.977
|% 1,55
|
|SISE
|8,05
|1.314.172.185
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,15
|227.181.454
|% 0,94
|
|KARSN
|4,70
|400.693.139
|% 2,84
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3524
|8,3557
|% 0,53
|
|Euro
|10,2011
|10,2071
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,8246
|11,8839
|% 0,92
|
|Frank
|9,2743
|9,3302
|% 1,18
|
|Riyal
|2,2214
|2,2325
|% 0,53
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,86
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,03
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,23
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
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17:46KLMSN
Yüzde 4.47 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 281 adet işlem
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17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TTKOM, SISE
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 78 artarak (% 0.70 ) 1, 268
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, YBTAS, NTGAZ, ISBIR, FENER, JANTS, DOBUR
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, IHGZT, MERIT